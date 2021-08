75 prosent av kommunane omdisponerte helse- og omsorgspersonell som følgje av korona

innenriks

Berre 3 prosent av kommunane omdisponerte psykologar i helse- og omsorgstenesta som følgje av pandemien i fjor, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det omdisponerte personellet vart i hovudsak sett til å utføre koronaretta arbeid som det vart akutt behov for, skriv SSB.

– Dette gjaldt mellom anna informasjonsarbeid, testing av innbyggjarane og smittesporinga til kommunane. Mange stader bidrog dei òg ved eigne legevakter og døgnplassar for koronasmitta. Nokre vart òg omdisponerte til å gjere anna arbeid enn det koronaretta, skriv dei.

For andre yrkesgrupper innan helse- og omsorgstenesta er det ikkje samla inn data om omdisponeringar. Årsverksstatistikk og konsultasjonstal for legar viser likevel at oppgåvene til legane òg hadde ei dreiing over mot koronaretta arbeid, ifølgje SSB. Dei skriv at utgiftstal for helse- og omsorgstenesta òg antydar at det har vore ei generell dreiing mot meir førebyggjande arbeid, som inkluderer koronaretta oppgåver.

Sjølv om ein stor del av kommunane omdisponerte personell i helse- og omsorgstenesta, viser tala at dette utgjorde ein liten del av årsverka.

Totalt vart rundt 87 fysioterapeut-årsverk omdisponerte, om lag 2 prosent av årsverk totalt for fysioterapeutane. 280 årsverk vart omdisponerte frå helsestasjons- og skulehelsetenesta, i underkant av 5 prosent av totalen.

