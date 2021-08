359 koronasmitta i Trondheim i helga – startar massetesting av studentar tysdag

innenriks

Trondheim kommune opplyser måndag at 118 av tilfella vart registrerte fredag, medan 105 vart registrerte smitta laurdag. Søndag vart registrert heile 136 nye smittetilfelle.

Dei aller fleste av dei nye smitta er fødde mellom 1996 og 2002. 93 av tilfella registrerte fredag, tilhøyrer denne aldersgruppa, medan tala for laurdag og søndag er 86 og 102.

Kommunedirektør Morten Wolden seier til Nidaros at smitten i stor grad er avgrensa til NTNU og at over 40 studieretningar på universitetet er ramma. Tysdag startar kommunen i samarbeid med NTNU massetesting av 35.000 studentar.

– Vi er spente på kva ei massetesting av 35.000 studentar vil gi av positive prøver. Vi må vere sikker på at vi har kapasitet til å ta imot det på smittesporing og ha nok isolasjonsplassar. No har vi godt over 200 på isolasjonshotell, men det grunn til å tru at vi treng fleire plassar, seier Wolden.

Adressevisa skriv at skulen på intranettet sitt ber tilsette og studentar om å vere ekstra forsiktige og nøye følgje med smittevernreglane. Universitetet gjentek tilrådinga om å avlyse eller utsetje sosiale arrangement der det er stor risiko for smittespreiing.