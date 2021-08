Smitteutbrotet på Oslo-skule veks – 17 klassar må i karantene

innenriks

– Som kjent er det no eksplosjon i talet på smitta, og han aukar frå dag til dag. Test i staden for karantenereglane som gjeld no, fangar ikkje opp smitten godt nok. Så no går vi tilbake til det som var før, med karantene, seier bydelsoverlege Lars Erik Hansen i bydel Grünerløkka i Oslo til NRK.

Torsdag vart det kjent at det var eit større smitteutbrot ved den vidaregåande skulen i Oslo. Då hadde 79 elevar på første og andre trinn på skulen fått påvist smitte.

Fredag opplyste skulen til NRK at 110 elevar er smitta, og at bydelsoverlegen har bestemt at 546 elevar skal i karantene.

Overfor Avisa Oslo torsdag stadfesta fungerande rektor ved skulen, Elisabeth Ringdal, at også lærarar ved skulen er smitta. Då sa rektoren at ho har forståing for at det er angst og uro blant elevar og føresette.

– Ved tidlegare utbrot har skulane vore på gult og raudt nivå, og elevane har vore verna. Så eg forstår veldig godt at dette blir opplevd krevjande. Vi er opptekne av å tryggje elevane og gi informasjon, sa ho.

(©NPK)