Sametingspresidenten: – Regjeringa bør ta lærdom av Aurubis i Nussir-saka

Den tyske kopargiganten trekte seg grunna menneskerettslege sider ved gruvedrifta, opplyste selskapet i ei pressemelding torsdag kveld.

– Vi er ikkje overraska over at globale næringsaktørar er opptekne av berekraftig utvikling, og at store prosjekt ikkje skal gå på akkord med menneske- og urfolksrettar. Vi er sjølvsagt veldig glade for at Aurubis AG har landa på denne konklusjonen etter at dei har gjort ei grundig risikovurdering av prosjektet, seier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Nussir hadde planar om å etablere ei kopargruve i Repparfjorden. Og gruveselskapet har fleire gonger freista å gjennomføre undersøkingar i fjorden, men demonstrantar har ei rekkje gonger stansa arbeidd.

Sametinget på si side har meint at prosjektet strir mot norsk og internasjonal lov, og at regjeringa trass i dette gav driftskonsesjon til selskapet i februar 2019.

– Det er eit tankekors at eit multinasjonalt selskap og ein av dei største koparprodusentane i verda trekkjer seg frå eit gruveprosjekt som regjeringa har godkjent, fordi dei ser at det kjem i konflikt med urfolksvernet i menneskerettane, seier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

