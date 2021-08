Marit Arnstad: Ei misforståing at Sp vil samarbeide med høgresida

innenriks

Sps parlamentariske leiar seier til Klassekampen at det ei misforståing at Sp ønskjer å samarbeide med høgresida. Ho meiner regjeringsstrategien til partiet har vorte feil framstilte både i media og av politiske konkurrentar.

– Budsjettet skal gjerast opp med fleirtalet på raudgrøn side, seier Arnstad.

At Senterpartiet ser for seg at ei regjering skal basere seg på eit breiare samarbeid med partia på borgarleg side, eller såkalla slalåm i Stortinget, avviser Arnstad på det sterkaste.

– Vi har ikkje lagt skjul på at det føretrekte alternativet vårt er ei Ap/Sp-basert regjering, men heilt uavhengig av korleis regjeringskoalisjonen blir, må regjeringa ha fleirtal for budsjett på si side. Då er det òg eit felles ansvar på raudgrøn side å få til eit felles budsjett, seier ho.

Eit intervju med Trygve Slagsvold Vedum i Aftenposten i sommar har vorte tolka som at Senterpartiet ønskjer seg eit meir omfattande samarbeid med høgresida.

– Det Trygve sa, har vorte trekt fullstendig ut av samanhengen sin. I kvar stortingsperiode er det nokre forlik, som oljeskatteforliket i 2020 og innvandringsforliket i 2015. Det kan sjølvsagt skje òg i neste stortingsperiode, seier Arnstad.

Marit Arnstad har leidd Sps programkomité og vil stå sentralt i eventuelle regjeringsforhandlingar etter valet viss det blir raudgrønt fleirtal.

