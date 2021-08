Fritaket frå smittekarantene blir utvida

innenriks

Det opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på koronapressekonferansen til regjeringa fredag.

– Koronasertifikatet for innanlandsbruk vil bli utvida og vil vere gyldig i tolv månader om ein har hatt koronaviruset, sa Høie.

Planen er at den tekniske løysinga vil vere klar 9. september.

Samtidig kunne helseministeren fortelje at det ikkje vil bli gjort nokon endringar i fritaket for innreisekarantene for dei som har hatt koronaviruset.

– Den vil halde fram med å vere på seks månader, opplyste han.

(©NPK)