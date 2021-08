Fleire tusen brølte for klimaet

innenriks

Klimabrølet vart arrangert for første gong i 2019, og nytt for året er ein brølemaskin. Maskina skal sørgje for at ein kan brøle over fire år.

– Vi skal i dag starte eit fire år langt samanhengande brøl, det vil gå føre seg ved at folk lastar brøla sine til nettsida vår. Så skal brølemaskinen vår turnere rundt i Noreg og konstant spele av brøla dei neste fire åra, seier Even Nord Rydningen til VG.

Det var på førehand venta at fleire tusen personar skulle delta på markeringa som enda i eit stort brøl rett før klokka 16, skriv TV 2.

Ordet «klimabrøl» vart kåra til årets ord i 2019.

