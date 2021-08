Breivik går til retten for å bli lauslaten

innenriks

– Påtalemakta har no vurdert at dei ikkje samtykkjer i prøvelauslating og meiner at vilkåra for å halde han i lukka anstalt framleis er til stades. Breivik ønskjer at eg skal argumentere så godt som mogleg for prøvelauslatinga si, seier Breiviks forsvarar, advokat Øystein Storrvik, til VG.

Breivik har krav på domstolsprøving av prøvelauslating når minstetida i forvaringsstraffa – ti år i hans tilfelle – er gått ut. Dette er ein rett alle forvaringsdømte har, og som Breivik no ønskjer å nytte seg av.

Oslo statsadvokatembete motset seg lauslating og har teke ut ny tiltale mot den no 42 år gamle mannen. Det betyr at det vil bli halde ei ny rettsforhandling som skal avgjere om Breivik skal lauslatast på prøve.

Han vart dømd til 21 års forvaring for å ha drepe 77 menneske på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011. Minstetida vart sett til det maksimale av kva lova tillét, som var ti år då dommen vart kunngjord. I dag er både maksimalstraff og maksimal minstetid auka betydeleg i lovverket.

Vil til Oslo tinghus

Det er Telemark tingrett som no skal behandle saka. Kriminalomsorga har bede om at rettsforhandlinga skal haldast i Telemark fengsel i Skien av tryggingsomsyn. Då Breivik saksøkte staten fordi han meinte det strenge soningsregimet han soner under bryt med menneskerettane, vart saka i sin heilskap behandla i ein provisorisk rettssal i gymsalen til fengselet.

– Vi meiner at det skal gå føre seg i ein rettssal som alle andre saker. Tryggingsomsyna er fullt varetekne i til dømes Oslo tingrett, der den opphavlege rettssaka mot han vart halden, seier Storrvik.

Prøvinga av lauslatingskravet er så langt ikkje fastsett. Kravet er underteikna med namna Anders Behring Breivik og Fjotolf Hansen – namnet Breivik bytte til i 2017.

Krav på rettsleg prøving

Som alle forvaringsdømte har òg Breivik etter lova krav på å få ei rettsleg prøving av forvaringsvilkåra når minstetida er gått ut. Deretter har han krav på ny prøving kvart femte år, men det er ikkje nokon maksimaltid for forvaringsdømte.

Det opnar for at domfelte kan haldast innesperra teoretisk sett resten av livet.

– Sjølv om 21 års fengsel er ei svært lang straff, finn retten det usannsynleg at tidsaspektet i seg sjølv vil redusere gjentakingsfaren. Etter enda soning vil tiltalte sannsynleg framleis ha vilje og evne til å utføre mange og svært brutale drap, sa tingrettsdommar Arne Lyng då han i dommen frå 2012 grunngav bruken av forvaring som straff mot Breivik.