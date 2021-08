Bergen tingrett avviste å fengsle valdtektssikta 18-åring

innenriks

Bergensavisen skriv at tingretten kom fram til at vilkåra for fengsling ikkje er til stades. Mannen blir likevel sitjande fengsla sidan politiet fekk medhald i at han skal sitje i varetekt fram til lagmannsretten har behandla saka.

Det er referatforbod frå sjølve rettsavgjerda. Saka vil komme opp for lagmannsretten måndag og bli behandla skriftleg.

– Eg kan ikkje seie så mykje meir enn at han vart sett fri, men at det er sett utsetjande verknad. Han erkjenner ikkje straffskuld, seier forsvararen til mannen Jørgen Riple til NTB.

Politiet grunngir fengslingskravet med fare for bevisøydelegging.

18-åringen er sikta for brot av paragrafen i straffelova 299. Seksuell omgang med barn under 14 år blir definert i straffelova som valdtekt. Årsaka er at yngre barn nesten alltid kan seiast å vere ute av stand til å motsetje seg handlinga.

Hendinga skjedde ifølgje siktinga i Bergen tidlegare i år. Politiet opplyser at dei to er kjende med kvarandre frå før, men at det ikkje var nokon nær relasjon.

