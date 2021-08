Afghanistan-veteranar: – Trist og vemodig

innenriks

Orlogskaptein Jostein Mattingsdal var sist i Afghanistan i 2017-2018, og får Krigsmedaljen for innsatsen han gjorde for å stanse eit angrep i Kabul.

– På den tida vil eg seie at regjeringsstyrkane var veldig godt trente, og hadde god moral og disiplin. Opplevinga der nede var at det var veldig sikkert, seier han.

Dei siste vekene har likevel afghanske regjeringsstyrkar utvist ei heilt anna åtferd. Provinshovudstad etter provinshovudstad fall til Taliban, som no har erobra stort sett heile landet.

– Det er det store spørsmålet

– Eg kan ikkje seie kva som har skjedd dei siste to åra. Det er noko eg lurer på, det er det store spørsmålet. Kva har skjedd med dei som vi jobba med for to år sidan, undrar han.

Mattingsdal kjenner igjen gatene og stadene han ser på nyheitene. Han synest det er trist å sjå på det som skjer no.

– Tankane går til dei folka som eg veit bur der nede, seier orlogskapteinen.

Han seier likevel at 20 års norsk og alliert innsats i Afghanistan var verd det.

– Tusenvis av afghanske og hundrevis av vestlege liv er redda. Berre det er god nok grunn. Vi har innført nye idear, som berører ein heil generasjon. Dei har heilt andre føresetnader for å leve livet sitt, seier Mattingsdal.

– Vi har sådd nokre frø

Sersjant Thomas Mikael Bogholm Nystad var i Meymaneh-provinsen i 2008, og opplevde at tryggingssituasjonen endra seg utover perioden han var der. Han fekk Forsvarets innsatsmedalje med rosett for innsatsen med å få ein såra medsoldat i dekning.

– Det er trist og vemodig det som skjer, synest eg. Men eg håpar innsatsen som Nato har lagt ned blir vidareført. Vi har sådd nokre frø og bidrege til utvikling. Det trur eg ikkje blir borte på kort tid, seier han.

Til saman åtte noverande og tidlegare soldatar, sju norske og ein amerikansk, vart tildelte medaljar under seremonien på Akershus festning fredag. Fleirtalet av dei vart dekorerte for innsatsen i Afghanistan, men det var òg dekorasjonar for innsats i Sudan, Libanon og utanfor uniform i Noreg. I tillegg vart det nye Veteranmonumentet avduka av kong Harald.

