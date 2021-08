70 prosent av innlagde koronasjuke var uvaksinerte

innenriks

70 prosent av alle innlagde den siste månaden var ikkje vaksinert, opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på pressekonferansen til regjeringa fredag.

Smittetalet var siste døgn på det høgaste nivået hittil i pandemien, med 1.415 tilfelle. 65 personar var innlagde på sjukehus torsdag.

Men trass høge smittetal er talet på innlagde langt lågare enn ved smittebølgja vi opplevde i vår, påpeika Høie.

– Dei som ligg på sjukehus no, er yngre enn før. Dei blir ikkje like sjuke og ligg ikkje like lenge, sa han.

Gjennomsnittsalderen på innlagde er 45 år for dei siste fire vekene, mot 56 år i heile pandemien. Liggjetida er no 2,7 dagar i gjennomsnitt, mot 5 dagar i pandemien sett samla.

Høie påpeikar at vaksinasjonen går tregare i dei yngre aldersgruppene enn det gjorde for dei eldre. Mange kommunar strevar no med å få kontakt med folk.

80 prosent av aldersgruppa 25–39 år har no fått første dose, men Høie håpar delen vil stige.

– Målet er at over 90 prosent av vaksne under 45 år skal vaksinere seg, sa han.

Han påpeika at mange unge vaksne kan ha praktiske grunnar til at dei utset vaksinasjon, samtidig som dei ikkje opplever koronaviruset som nokon stor risiko.

– Det er frivillig å vaksinere seg. Ein må ikkje forklare eller forsvare valet. Så trur eg mange eigentleg ikkje har teke valet. Det har berre utsett det, sa Høie.

(©NPK)