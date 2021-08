Støre bekymra over sprengd testkapasitet

innenriks

– Eg blir uroleg når eg høyrer at kommunar, blant dei nokre av dei største, må innskrenke testinga på grunn av mangel på utstyr. Det kan gjere auken i smitte meir alvorleg enn han burde vere, seier Støre til NTB.

Han er på valkampreise i Bergen, ein av kommunane som slit med betydeleg auke i smitten og for dårleg kapasitet til å teste alle som ønskjer det. Smittesporingsarbeidet står i fare for å bryte saman, og kommunen ser seg tvinga til å stanse ordninga med test i staden for karantene for barn og unge.

Støre poengterer at store smitteutbrot i skulane kan få store konsekvensar for dei som blir ramma, mellom anna i form av fråvær og nye innskrenkingar i måten undervisning kan gå føre seg på.

– Det har vore ei opplesen sanning at i forlenginga av vaksinasjon av den vaksne befolkninga, så kjem testing fram som berande i å kontrollere pandemien. No må helseminister Bent Høie (H) gi forsikringar om at vi har nok kapasitet over heile landet til å møte det behovet, seier Støre.

