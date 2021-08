Sentralbanksjef Øystein Olsen vil gå av i februar

innenriks

Olsen tok til som sentralbanksjef i januar 2011, og han sit no i den andre åremålsperioden sin på seks år. I januar neste år fyller han 70 år.

– Det er ei tid for alt. I januar neste år rundar eg 70 år. Det er eit naturleg tidspunkt for å avslutte ein lang yrkeskarriere. Eg har bestemt meg for å stå i stillinga til og med februar neste år og avslutte med den tolvte årstalen min, seier Olsen i ei fråsegn på nettsidene til Noregs Bank.

– Turbulent periode

Øystein Olsen er sosialøkonom og kom frå jobben som administrerande direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB) då han tok over som sentralbanksjef etter Svein Gjedrem i 2011. Han søkte på nytt då det første åremålet gjekk ut og vart tilsett for nye seks år av dåverande finansminister Siv Jensen (Frp) i 2016.

Torsdag takka sitjande finansminister Jan Tore Sanner (H) Olsen for innsatsen hans.

– Øystein Olsen har leidd Noregs Bank gjennom ein turbulent periode for norsk økonomi. Då han starta i jobben var vi på veg ut av finanskrisa, deretter kom oljeprisfallet i 2014 og det siste året har koronakrisa sett preget sitt på oss alle. Det har vore trygt og godt å ha ein så erfaren og stødig sentralbanksjef i desse åra, seier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Godt samarbeid

Finansministeren trekkjer òg fram at Oljefondet, Statens pensjonsfond utland, har vakse frå 3.300 milliardar kroner til over 12.000 milliardar i dei åra Olsen har sete som øvste ansvarlege leiar.

– Eg vil takke Olsen for godt samarbeid og for den viktige jobben han har gjort på vegner av oss alle, seier Sanner.