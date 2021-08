Konkurransetilsynet vurderer å stanse DNBs kjøp av Sbanken

innenriks

Det opplyser Konkurransetilsynet i ei pressemelding torsdag morgon.

Tilsynet har vurdert oppkjøpet sidan april i år. Den 24. juni vart dei to selskapa varsla om at det kunne bli aktuelt å stanse oppkjøpet.

– Konkurransetilsynet er framleis bekymra for at DNBs kjøp av Sbanken kan føre til svekt konkurranse og dårlegare vilkår for bankkundar som ønskjer å spare i fond, grunngir avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

Nese seier at DNB allereie er den største tilbydaren i den veksande fondsmarknaden og tilsynet fryktar at posisjonen til banken med oppkjøpet vil bli ytterlegare forsterka.

I ei børsmelding skriv DNB at ho opplever at det er sterk konkurranse i marknaden frå ei rekkje etablerte aktørar og nye utfordrarar.

– Tilbydar (DNB) vil no bruke tid på å setje seg inn i varselet og Konkurransetilsynets førebelse vurderingar av korleis oppkjøpet kan påverke konkurransen, skriv banken til aksjonærane sine og understrekar at varselet om å stoppe oppkjøpet er dei førebelse vurderingane til tilsynet og ikkje eit endeleg vedtak.

