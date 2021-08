Heimekontor-produkt pregar elektronikksalet i år

innenriks

– Vi hadde rekordvekst i salet første halvår i fjor, så vi var spente på korleis utviklinga ville bli i årets seks første månader. No viser det seg at veksten held fram, seier administrerande direktør Jan Røsholm i Stiftinga Elektronikkbransjen i ei pressemelding.

I første halvår steig det totale salet med 11 prosent frå i fjor. Halvåret var prega av strenge koronarestriksjonar, og mange kommunar var stengt ned langt ut mot sommaren. Dette blir tydeleg spegla i elektronikk-salet, seier Røsholm.

– Det er nok mange som syntest det var greitt å jobbe frå kjøkenbordet ei stund, men når tilrådingane om heimekontor held fram, går fleire til innkjøp av utstyr for å kunne jobbe meir behageleg heimanfrå, seier han.

Som følgje av stengde skular og fritidsaktivitetar har òg salet av spelrelaterte produkt gått kraftig opp. Salet av Tv-ar har gått noko ned, medan salet av hovudtelefonar og smartklokker aukar betrakteleg. Mobilsalet held seg på same nivå som før, men folk kjøper stadig dyrare telefonar.

Folk kjøper gjerne brukt

Elektronikkbransjen har òg gjennomført ei spørjeundersøking for å kartleggje viljen nordmenn har til å kjøpe brukte elektronikkprodukt.

Her kjem det fram at godt over halvparten av deltakarane (56 prosent) svarer at dei vil vurdere å kjøpe brukt dersom det er mogleg. Det er brukte mobiltelefonar og Tv-ar folk er mest villige til å kjøpe brukt, ifølgje undersøkinga.

Unge er mest positive til å kjøpe brukt elektronikk. Åtte av ti i aldersgruppa 18–29 vil vurdere å kjøpe brukt, medan for dei over 60 år er det berre fire av ti som er positive til dette.

Salet av elsparkesyklar dobla

Elsparkesyklar blir stadig meir populært, og mange ønskjer òg elsparkesyklar til odel og eige framfor å leige. Røsholm seier at salet har teke seg kraftig opp samanlikna med fjoråret – med ei dobling i salet.

– Det er selt rundt 205.000 av desse produkta hittil i år. Då er det snakk om både dei enklare produkta som ståhjulingar og el-rullebrett, i tillegg til elsparkesyklar, seier han.

– Mikromobilitet er verkeleg i vinden, og vi kan spekulere i om ein del av auken kjem av restriksjonane på bruk av kollektivtransport, seier Røsholm.

