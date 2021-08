Høie i Bergen: – Deler bekymringa til kommunen

innenriks

– Vi deler bekymringa til kommunen for auken i smitte og kapasiteten på testing og smittesporing. Helsedirektoratet og FHI er i tett dialog med kommunen og jobbar med korleis vi kan møte desse utfordringane, seier Høie til Bergensavisen om dagens krisemøte med byrådet.

Torsdag fekk 117 personar påviste koronavirus i Bergen. Det er det nest høgaste smittetalet i kommunen sidan starten av pandemien.

Bergen kommune har varsla at smittesporingsarbeidet no har nådd maks kapasitet, og at det står i fare for å bryte heilt saman. Det var òg grunngivinga for at skuleelevar ikkje lenger kan teste seg ut av karantene i kommunen.

– Sjølve systemet har bidrege til svært lange køar på teststadene. Samtidig har vi høge smittetal, og heile tenesteapparatet til kommunen knytt til Tisk-strategien er under kraftig press. Eg har derfor vedteke å suspendere ordninga inntil vidare, sa smittevernoverlege Egil Bovim om grunngivinga torsdag ettermiddag.

