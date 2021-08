Equinor speler ned betydninga av oljeleiting i nye område

innenriks

– Viss vi ser på det potensialet som er att på norsk sokkel, så meiner vi det er betydeleg. Men vi ser òg at det potensialet som er att ligg nærare den infrastrukturen vi har bygd ut, seier Hove til NTB.

Han fekk torsdag besøk av Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre og nestleiar Hadia Tajik ved Equinors testsenter på Forus utanfor Stavanger.

Under besøket var det fangst og lagring av CO2, såkalla CCS, som var tema. Men like under overflata boblar diskusjonen om oljeleitinga på norsk sokkel, som partia Raudt, SV, MDG og Venstre alle går til val på å stoppe.

Modne og umodne område

Ein mellomposisjon i diskusjonen er den KrF har innteke – nemleg at oljeleitinga må stoppe i umodne område, men at oljeleitinga skal kunne halde fram i modne område der det allereie er olje- og gassverksemd.

Bakteppet er at det i oljeforvaltninga i Noreg blir skilt mellom to former for konsesjonsrundar: nummererte rundar og TFO-rundar.

Nummererte konsesjonsrundar har vorte gjennomført sidan 1965. I desse rundane blir umodne delar av sokkelen utforska. Der uvissa er større, men der det samtidig er mogleg å gjere store funn. Den 25. konsesjonsrunden vart fullført i juni, men arbeidet med ein eventuell 26. runde er enno ikkje sett i gang.

TFO-rundane fokuserer derimot på modne delar av sokkelen. Desse rundane blir haldne årleg.

Størst potensial i TFO

Ifølgje Hove, som er Equinors konserndirektør for utforsking og produksjon i Noreg, er det ingen tvil om at det er TFO-rundane som er viktigast.

Han spelar ned betydninga av dei nummererte rundane.

– Vi ønskjer å ha tilgang til areal, og vi meiner vi skal klare å forvalte nytt areal på ein veldig god måte. Sånn sett ville vi sett pris på nye rundar. Men det er TFO-ane som er viktigast for oss, for det er der det største verdipotensialet på norsk sokkel ligg, seier Hove til NTB.

Eit anna spørsmål er kva skatteregime som skal gjelde for selskapa på sokkelen.

Her uttaler Hove seg forsiktig.

– Det vi er opptekne av, er ein heilskapleg skattepolitikk. Eg trur ikkje vi skal kommentere på enkeltelement. Det er totaliteten som betyr noko, seier han.

Konserndirektøren legg likevel til at Equinor ønskjer stabile rammer.

– Skal vi utvikle norsk sokkel på ein god måte, så er det viktig for industrien at vi har stabile og føreseielege skattevilkår, seier han.

– Eit viktig spor

Støre seier til NTB at han merkar seg signala frå bransjen.

– Bodskapen frå selskapa no er at det er i dei områda der vi har infrastruktur og funn, at det er mest interessant å kartleggje ressursar. Det synest eg er eit viktig spor å ta med vidare. Men vi må ta kloke avgjerder om dette viss vi får regjeringsansvar, seier han.

Statsministerkandidaten strekar likevel under at Ap ikkje vil ha full leitestans.

– Vi meiner det vil vere å kutte av ei veldig viktig grein som vi skal ha med oss vidare, seier Støre.

– Blir TFO-rundane viktigare enn nummererte rundar framover?

– Så vidt eg forstår, er det ikkje teke stilling i Olje- og energidepartementet til innhaldet i ein eventuell ny nummerert runde. Det må alle regjeringar vurdere. Eg ser ikkje bort frå at det kan bli aktuelt, seier Støre.

– Men det dei fleste selskapa er oppteke av no, er å hauste av det at vi allereie har infrastruktur i område der det kan vere ressursar, legg han til.

