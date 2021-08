EUs smittekart oppdatert: Heile Sverige raudt

innenriks

EUs smittevernbyrå ECDCs risikovurdering er med på å danne grunnlaget for smittekartet til Folkehelseinstituttet (FHI), men det er ingen automatikk i at konklusjonen blir den same.

FHI oppdaterer fredag karta sine, som viser kva land og regionar der det er ekstra koronakrav ved innreise til Noreg. Basert på dette fattar regjeringa ei endeleg avgjerd same dagen, før endringane tek til å gjelde frå måndag.

Dersom ein kjem til Noreg frå ein oransje eller raud region, er kravet mellom anna at ein må i innreisekarantene. Dette gjeld likevel ikkje fullvaksinerte eller dei som har gått gjennom koronasjukdom dei siste seks månadene. Når eit land er mørkeraudt, må ein i tillegg gjennomføre delar av karantenen på karantenehotell.

Større delar av Tyskland går frå oransje til raudt, medan dei sørlege delane av Spania går frå mørkeraudt til raudt på ECDCs smittekart. Det betyr at reisande frå feriestader som Malaga, Granada og Sevilla slepp hotellkarantene viss regjeringa følgjer tilrådingane frå EU.

Smitten aukar i Sverige, som har vorte heilraudt sidan førre oppdatering. Det kan bety karantenekrav for uvaksinerte frå heile Sverige ved innreise til Noreg.

FHI kjem med det oppdaterte smittekartet sitt fredag klokka 12, samtidig som regjeringa held pressekonferanse om koronasituasjonen i Noreg.

