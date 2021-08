Brannskadd mann på Frøya er død

innenriks

Etter at mannen i 50-åra i eit bufellesskap i Frøya kommune vart alvorleg skadd, har Statsforvaltaren i Trøndelag oppretta tilsynssak.

Skadane på mannen vart truleg påført under eit bad 27. april, og same dag vart han send til St. Olavs hospital i Trondheim, med det som vart omtalt som «akutt sjukdom». Dagen etter vart han overført til brannskadeavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen, som fatta mistanke om at brannskadane kom etter eit bad.

Mannen døydde søndag 22. august, skriv lokalavisa froya.no, etter at han vart utskriven frå Haukeland.

Kjenner ikkje dødsårsak

Førre veke orienterte kommunelege Ingrid Kristiansen formannskapet om at den skadde mannen var tilbake på Frøya, skriv Hitra-Frøya.

– Brukaren er no tilbake på Frøya, og eg har forstått det som at det går framover, sa kommunelegen, ifølgje avisa.

Ordførar Kristin Furunes Strømskag seier til froya.no at kommunen ikkje veit om dødsfallet har samanheng med skadane mannen fekk.

– Først og fremst er tankane våre med familien og dei pårørande. Vi føler med dei i sorga, seier Strømskag til lokalavisa.

Skal obduserast

Den 6. mai vart saka meld til politiet, som har oppretta undersøkingssak. Etterforskingsleiar Knut Grasvik ved Orkdal lensmannsdistrikt opplyser til Adresseavisen at denne saka var ferdig etterforska og sendt til påtalemessig avgjerd før dødsfallet.

Som følgje av at mannen døydde, er det no kravd obduksjon for å finne dødsårsaka.

– Politiet ønskjer å avklare om dødsfallet eventuelt kan ha noko med skaden å gjere, opplyser etterforskingsleiaren.

(©NPK)