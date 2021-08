Aurubis avsluttar milliardavtale med Nussir

innenriks

Det blir ikkje oppgitt noko konkret årsak til at avtalen no blir broten. Partane har hatt lange og grundige diskusjonar som har enda med dette utfallet, ifølgje direktøren.

– Det er eit selskap vi har stor respekt for, og vi ønskjer dei alt vel. Det er eigentleg uproblematisk å ta ei slik avgjerd, seier direktør Øystein Rushfeldt i Nussir til Altaposten.

Gruveselskapet Nussir har fleire gonger freista å gjennomføre undersøkingar i Repparfjorden i Hammerfest, men demonstrantar har ei rekkje gonger stansa arbeidd. Rushfeldt vil ikkje seie noko om desse demonstrasjonane er ei medverkande årsak til at intensjonsavtalen mellom Nussir og Aurubis no blir avslutta.

– Det vil eg ikkje kommentere. Vi og Aurubis har hatt ein samtale, og denne samtalen er mellom oss, seier han.

Repparfjordaktivistane på si side gler seg over nyheita. Leiar i Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie, meiner at Aurubis må ha lytta til motstanden.

– No er det over og ut for Nussirgruva, seier ho.

Nussir seier likevel at dei vil leite etter nye kjøparar til koparen dei planlegg å vinne ut i Repparfjorden.

