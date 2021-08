Aps klimaplan får stryk av SV og Venstre

innenriks

– Aps klimapolitikk og oljepolitikk frontkolliderer. Den går ikkje opp, seier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Han reagerer på at Ap-nestleiar Hadia Tajik i eit intervju med NTB seier at Noreg bør gå i front for 1,5 grader som globalt klimamål, samtidig som ho ikkje vil gå med på kravet som SV, MDG, Venstre og Raudt alle går til val på – nemleg full stans i oljeleitinga.

SV: Tomme ord

Haltbrekken skuldar Ap for å komme med tomme ord. Han meiner stans i oljeleitinga er ein føresetnad for å nå eit globalt klimamål om 1,5 grader og viser til den dystre klimarapporten frå FNs klimapanel (IPCC).

– Ap må byrje å lytte til vitskapen som seier noko om kva som skal til for å nå klimamåla. Viss ikkje fryktar eg at dette blir nok eit vakkert mål som blir brote om nokre år, seier Haltbrekken.

Venstre: Ingen nye tiltak

Også klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) meiner Ap manglar truverd i klimaspørsmålet når partiet ikkje går inn for full oljestans.

– Dei snakkar om å skjerpe klimapolitikken, men foreslår ikkje eit einaste tiltak som ikkje allereie ligg inne i dagens klimapolitikk, seier Rotevatn.

Ifølgje Rotevatn vil Aps plan for CO2-avgifta få motsett effekt. Til liks med regjeringa har Ap som mål å tredoble CO2-avgifta fram mot 2030. Ap vil likevel halvere effekten av den auka klimaavgifta på pumpeprisen gjennom kutt i vegbruksavgifta.

Meiner utsleppa vil auke

– Det vil føre til mykje høgare utslepp, særleg for tungtransporten, seier Rotevatn.

Sjølv har regjeringa lova at auka klimaavgifter skal kompenserast av ein tilsvarande skatte- eller avgiftslette.

Det skal skje på ein måte som ikkje svekkjer miljøeffekten av CO2-avgifta, ifølgje Rotevatn.

– Til dømes ved auka pendlarfrådrag. Då kjem ein best ut om ein køyrar elbil. Løysinga til Ap, derimot, vil gjere fossilt drivstoff billigare, seier han.

