Ytterlegare 278 personar henta ut av Afghanistan

innenriks

– Passasjerane inkluderer både norske borgarar og andre som kvalifiserer for innreise, og dessutan afghanarar med behov for vern. Det var ingen einslege mindreårige om bord, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i ein e-post onsdag morgon.

Noreg har no totalt evakuert 652 personar fordelt på ni flygingar til Oslo.

Arbeidet med evakueringa kjem til å halde fram så lenge flyplassen i Kabul er open. UD jobbar saman med Forsvaret, politiet og utlendings- og helsestyresmaktene for å kunne hjelpe flest mogleg med å reise ut av Kabul.

Kaotisk og farleg

Dei inkluderer både norske borgarar og personar med gyldig opphaldsløyve og afghanske borgarar med behov for vern.

– Eg er glad for at vi dei siste dagane har lykkast med å leggje til rette for utreise for mange og fylle flya, sjølv om situasjonen rundt flyplassen er kaotisk og tidvis farleg, seier Søreide.

Eit vesentleg usikkerheitsmoment i arbeidet med å berge folk ut av landet, der Taliban no tek eit stadig fastare grep om makta, er kor lenge det nye regimet tillèt flytrafikk til og frå flyplassen i Kabul.

Kan ikkje garantere hjelp

UD veit ikkje kor lenge flyplassen vil vere open og evakuering vere mogleg, og kan derfor ikkje gi nokon garanti for at alle norske borgarar som ønskjer å reise heim får hjelp til det i denne omgangen, understrekar statsråden.

– Viss, eller rettare sagt når, flyplassen stengjer for uttransportering, så blir det veldig vanskeleg å få folk ut av Afghanistan, sa statsminister Erna Solberg (H) i ein kommentar onsdag morgon til situasjonen i Afghanistan og situasjonen til barna som har vorte frakta ut på norske fly.