Støre lovar GPS-sporing til alle eldre med demens

innenriks

– Talet på eldre har stått ganske stille ei stund, men no kjem 1946-kullet. Det er eit stort kull, og no blir dei 75 år. Vi vil ha ei brei satsing på heimetenestene, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

Overfor avisa legg han fram ti valløfte som han håpar vil bidra til å sikre han statsministerjobben til hausten.

Mellom anna lovar Arbeidarpartiet førebyggjande heimebesøk til alle over 75 år, GPS-sporing til alle eldre demente, fleire sjukeheimsplassar og minst ein time tilrettelagd aktivitet utanfor heimen i veka, i tillegg til seks andre løfte.

Ifølgje Støre er dette eit område der Ap, Sp og SV er heilt samde om retninga, og sentralt står kravet om å hindre all privatisering av norske helsetenester.

– Vi ønskjer at fellesskapet skal ha eit ansvar for å leggje til rette for god og trygg eldreomsorg, og ikkje opne for privatiseringa som svekkjer ho, seier Støre.

Per dags dato er det kommunane som har hovudansvaret for norsk eldreomsorg.

(©NPK)