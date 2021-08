innenriks

Politiet ventar framleis på heilt endeleg identifikasjon, men sende onsdag ut pressemelding om at all informasjon no tilseier at dei tre omkomne var brør.

– Brørne høyrde heime i Flå og Noresund og var på veg i retning mot Flå då bilen dei køyrde, kolliderte med ein kranbil på riksveg 7 ved Gulsvik i Hallingdal, skriv Sør-aust politidistrikt.

Politiet har førebels ikkje frigitt namna.