NRK-måling: Fire av ti i Nord-Noreg er positive til vindkraft som klimatiltak

innenriks

– Aksepterer du utbygging av vindkraft i nærområdet ditt som eit klimatiltak? er spørsmålet respondentane har fått.

I Nord-Noreg sett under eitt svarer 40,8 prosent ja på spørsmålet, medan 47,3 prosent seier nei. 49,9 prosent svarer nei i Nordland. I Troms seier 48,1 prosent nei og i Finnmark er neidelen 43,9 prosent.

Høgre-topp Bård Ludvig Thorheim trur FNs klimarapport kan ha endra synet til folk på vindkraft.

– Etter framlegginga av klimarapporten til FN har folk skjønt at vi må ha utsleppa ned og jobbskapinga opp. I Nordland blir det skapt mange nye industriarbeidsplassar fordi vi har mykje rein kraft. For det andre kjem det av at vi i Høgre strammar inn konsesjonsreglane, seier Thorheim, som er Høgres førstekandidat i Nordland, til NRK.

Talsperson og styremedlem i organisasjonen Motvind, som er mot vindkraftutbygging i Noreg, Hedda Indrebø, seier tala er trasige.

– Eg trur det er mange som ikkje har ein tanke om vindkraft før det rammar dei sjølv. Håpet mitt er at folk kan sjå at det er andre som står oppi grufulle situasjonar som rammar dei hardt.

(©NPK)