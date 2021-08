Guldvog spår knekkpunkt for koronapandemien

innenriks

Ingenting kan seiast med tryggleik, åtvarar han.

Men helsedirektør Bjørn Guldvog tillèt seg no å komme med ein spådom om korleis koronapandemien vil utvikle seg vidare i Noreg: I haust vil vaksinasjonen gi eit så høgt nivå av immunitet mot covid-19 i befolkninga at smitten blir tvinga på retur – òg når Noreg blir heilt gjenopna.

– Nøyaktig når dette knekkpunktet skjer, det veit vi ikkje, for det er ingen land i verda som har komme dit enno, siger Guldvog til NTB.

– Det kan vere at Noreg blir blant dei aller første landa i verda som opplever det.

R-tal under 1,0

Guldvog tek atterhald om at det framleis kan komme nye virusvariantar som vaksinane ikkje verkar like godt mot.

Eit anna usikkerheitsmoment er kor mange som lèt seg vaksinere.

Men går alt som Guldvog håpar, vil Noreg i september ha vaksinert ein så høg del av befolkninga at det såkalla R-talet blir pressa ned under 1,0. Når det skjer, vil smitten i samfunnet samla sett byrje å gå tilbake.

Guldvog ser ikkje for seg noka ny nasjonal nedstenging etter dette.

– Eg trur vi må vere førebudde på at det kan vere nødvendig med lokale smitteverntiltak for å slå ned utbrot, åtvarar han.

– Men det å setje i verk breie nasjonale tiltak vil nok sitje lenger inne. Eg trur ikkje det er veldig sannsynleg at vi denne vinteren vil komme tilbake med veldig inngripande nasjonale tiltak – føresett at vi ikkje blir ståande overfor variantar av viruset som er heilt ukjende i dag.

Krav om proporsjonalitet

Ein del av forklaringa ligg ifølgje Guldvog i smittevernlova. Når store delar av befolkninga er vaksinert, blir ei nedstenging vanskelegare å forsvare.

– Viss du set inn eit inngripande tiltak, så må det forklarast med at det er heilt nødvendig av smittevernomsyn. Det skal veldig mykje til at vi kjem dit slik situasjonen er no, seier Guldvog.

– Veldig mange tiltak vil bli uforholdsmessige.

Guldvog minner om nedstengingane i vinter, med skjenkjeforbod, arrangementsforbod, forbod mot besøk av fleire enn to personar i private heimar, strenge munnbindreglar, påbod om heimekontor og stengde butikkar og kjøpesenter.

– Eg trur det er lite sannsynleg at vi kjem tilbake med den typen tiltak, seier han no.

Atterhald om folkesamlingar

Det som likevel kan bli aktuelt, er å forby store folkesamlingar.

– Når ein går inn i ein heilt normal situasjon, kan det vere arrangement med kanskje 100.000 tilskodarar, seier Guldvog og trekkjer fram publikumsfesten i Holmenkollen som døme.

Ifølgje han er det framleis usannsynleg med eit forbod mot slike arrangement.

– Men gitt at vi kjem i ein situasjon der det er vanskeleg å ha kontroll, så kan det bli aktuelt å vurdere.

Eit anna spørsmål er tilrådinga om éin meters avstand. Den trur Guldvog i beste fall at kan bli avvikla i slutten av september eller i byrjinga av oktober.

Helsedirektøren peikar på at det allereie er innført ei rekkje unntak frå éinmeter i skule og idrett.

– For to–tre år sidan ville nok dei aller fleste ha oppfatta det som ganske inngripande å skulle gå i halvtanna til to år og halde ein sosial distanse på ein meter til kvarandre, seier Guldvog.

– Men når vi har gjort så mange unntak, så blir det ikkje lenger så inngripande.

