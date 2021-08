Framleis ikkje klart svar på kvifor hurtigruteskip kom i drift

innenriks

Sjøfartsdirektoratet starta onsdag tilsyn etter at skipet fekk motorstans utanfor Bud i Hustadvika i Møre og Romsdal tysdag kveld. Skipet kom i drift mot land, og det utløyste ein storstilt redningsaksjon.

Sjøfartsdirektøren rosar innsatsen og beredskapen som vart sett i verk.

– Det er viktig å få klarheit i kva som har skjedd. Samtidig vil vi gi ros til både kaptein og mannskap om bord, til Hovudredningssentralen som koordinerte redningsaksjonen, og til alle som deltok. Dette viser at vi har gode krefter som stiller opp når ein kritisk situasjon oppstår, seier fungerande sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Det er vanskeleg å seie kor lang tid det vil ta å få klarheit i kva som skjedde, og når MS Kong Harald kan segle vidare.

– Vi vil bruke den tida som trengst for å få eit bilete av hendingsgang og årsak, seier Alvestad.

– Uvisst om skipet kan segle vidare

I 12-tida onsdag opplyste direktoratet at reiarlaget har bidrege med informasjon som kan kaste lys over årsaka, men at dei førebels ikkje kan seie noko konkret om kva det går ut på før inspektørane om bord har fått meir tid.

Inspektørane jobbar med å danne seg eit bilete av hendingsgangen og finne årsaka til at skipet mista framdrift. Dei ventar òg på ulykkesrapporten frå reiarlaget.

– Det vil òg etter kvart bli jobba med ein plan for når skipet kan segle vidare. Dette kan vere tilbake i rute eller til verkstad (dersom det blir avdekt forhold som krev vidare teknisk oppfølging). Dette veit vi førebels ikkje, så ein vil bruke den tida som trengst for å finne ut av dette òg, opplyser Sjøfartsdirektoratet.

Havarikommisjonen undersøkjer

Statens havarikommisjon har òg sett i gang forundersøkingar i saka, stadfestar avdelingsdirektør Dag Liseth overfor Bergens Tidende.

Eit tema i undersøkingane er at cruiseskipet Viking Sky fekk motorstans i same område i mars 2019, noko som medførte ein dramatisk redningsaksjon.

– Det kan vere interessant å sjå om det er likskapstrekk der, det veit vi ikkje enno, seier Liseth.

Det er òg relativt stor risiko knytt til motorstans i trongt farvatn når det er dårleg vêr, og dette blir òg noko Havarikommisjonen vil sjå på.

Liseth vil utnemne ei gruppe som skal ta seg av undersøkingane. Når dei har fått meir informasjon om kva som skjedde, vil dei bestemme seg for om det skal gjennomførast ei full tryggingsundersøking, opplyser han.

Ambulansebåt

Sjøfartsinspektørane vil òg undersøkje ambulansebåten Øyvon som grunnstøytte i same område og tidsrom, men det er uvisst når dette tilsynet kan gjennomførast.

– Grunna anteke skadeomfang som følgje av grunnstøyting, og vassinntrenging, vil det òg bli ei oppfølging frå direktoratet knytt til dei reparasjonane som må gjennomførast, opplyser direktoratet.

