FHI: Kommunar kan innføre gult nivå i skular på nytt

Skole-Noreg er allereie inne i ei ny smittebølgje, ifølgje fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Det har komme inn ganske mykje smitte i skulane, seier Forland og viser til at smitten no aukar mest blant 10- 20-åringar.

Styresmaktene har innført eit nytt regime med å bruke smittesporing og testing i staden for karantene og gult og raudt nivå i skulen. Den siste veka har FHI vore i kontakt med fleire kommunar som har opplevd det som svært krevjande å gjennomføre både smittesporing og meir testing og samtidig skulle vaksinere mange.

– Derfor vurderer vi å lempe på nokre av dei nye tiltaka og seie at det er greitt å bruke gult nivå i skulane i ein overgangsfase, seier Forland.

– Det vil vere i situasjonar der kommunar ikkje greier å få testa mange nok ofte nok, og der vi ser at viruset spreier seg utan at ein klarer å få oversikt over situasjonen. Eventuelt kan dei ha ein meir utbreidd bruk av karantene til dei får kontroll, seier han.

Det skal vere opp til kommunane sjølve å vurdere om gult nivå og karantene skal innførast på nytt.

Samtidig er det svært viktig at elevar ved det minste symptom held seg heime til dei har vorte testa, peikar Forland på.

