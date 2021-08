innenriks

I Stavanger har tre av tilfella ukjend smittekjelde, medan tre har usikker smitteveg.

837 personar testa seg i Stavanger tysdag, opplyser kommunen.

Samla for dei fire kommunane på Nord-Jæren er smittetalet 39, skriv Stavanger Aftenblad.

15 av tilfella er registrerte i Sandnes. Her har to personar ukjend smitteveg, medan smittesporing framleis går føre seg for to av dei smitta. I Sola og Randaberg er det registrert høvesvis eitt og to nye tilfelle, alle med kjend smittekjelde.

(©NPK)