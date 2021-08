20 år sidan Haakon og Mette-Marit gifta seg

innenriks

– Eg kan ikkje love at det blir problemfritt og lett, men det vil bli innhaldsrikt og sterkt. Eg er stolt av å kunne kalle meg partnaren din, sa kronprins Haakon i talen sin til bruda under bryllaupsmiddagen 25. august 2001.

Sidan har dei halde saman i tjukt og tynt.

Eigentleg skulle dei 20 åra med ekteskap feirast med ein lunsj på Skaugum onsdag formiddag. På lunsjen var 20 ungdommar inviterte for å markere at det òg er 20 år sidan Kronprinsparets fond vart oppretta med pengane kronprinsparet fekk av regjeringa til bryllaupet.

Kornadempar

Men koronaviruset ville det annleis. I helga vart det kjent at prinsesse Ingrid Alexandra (17) har testa positivt for koronavirus og er isolert heime på Skaugum.

– Resten av kronprinsfamilien har òg vorte testa, men har ikkje avlagt positive prøver, skreiv kongehuset i ei pressemelding søndag kveld.

Koronasmitten førte til at kronprinsparet utsette eit planlagt besøk til UngInvest i Modum måndag og markeringa på Skaugum onsdag.

Det er førebels ikkje sett nokon ny dato for dette.

20 år

Gjennom dei siste 20 åra har kronprinsparet jobba saman på tallause oppdrag ute blant det norske folket.

Dei har mellom anna engasjert seg for berekraftig næringsutvikling, innovasjon, psykisk helse, inkludering og moglegheiter for unge.

Saman med barna Ingrid Alexandra, Sverre Magnus og Marius Borg Høiby har dei òg vore aktive med surfing, friluftsliv og skisport.

Seinast i juni inviterte kronprinsparet med seg ungdommar ut på kajakktur i Oslofjorden.

– Eg trur det har vore viktig for veldig mange dette året å finne strategiar for å halde humøret oppe, og eg trur friluftsliv er noko av det luraste ein kan gjere for å ta vare på si eiga psykiske helse, og ikkje minst fysiske helse, sa kronprinsesse Mette-Marit til NTB.

Openhjarta

Den 20. bryllaupsdagen blir kalla for porselensbryllaup.

Tidlegare i sommar stilte kronprinsparet opp i eit openhjarta intervju i NRKs Sommer i P2 der dei mellom anna snakka om kjærleik, samliv og korona-tida.

– Når eg tenkjer på alle dei menneska som har gjort at eg har greidd meg nokså bra i livet, så står mamma fram. Og familien min, som eg alltid har vore så glad i. Og så trefte eg Haakon. Han såg meg. Han forstod meg. Han var nysgjerrig. Og han heldt meg, sa kronprinsessa mellom anna.

Slik beskreiv kronprins Haakon kvifor han fall for henne i 1999:

– Den lyse sørlandsjenta gjorde inntrykk på meg. Du merkar godt når Mette kjem inn i eit rom. Det er ei kraft der som ikkje er så lett å oversjå. Ho verka sjølvsikker og verdsvant. Og var fin å prate med. Det kjendest trygt når vi var saman.

