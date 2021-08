Tre personar omkom i trafikkulykke i Flå

innenriks

Nødetatane fekk melding om ulykka på riksveg 7 midt mellom Nesbyen og Hønefoss klokka 22.21 måndag kveld, opplyser politiet. Ein lastebil og ein personbil kolliderte, og personbilen byrja å brenne.

Etter ei stund vart det opplyst at det dreidde seg om ei dødsulykke. Først tysdag formiddag vart det opplyst at tre personar omkom i ulykka.

– Vi kan stadfeste at tre personar dessverre har mista livet i ulykka, seier politistasjonssjef Brit Fyksen i Hallingdal. Ho opplyser at alle dei omkomne sat i personbilen.

Politiet har så langt ikkje gått ut med kjønn og alder på dei omkomne.

Fyksen seier at det òg er for tidleg å seie noko om årsaka til ulykka, og at politiet og Statens vegvesens ulykkesgruppe jobbar på staden. Vegen kjem derfor til å vere stengd i lang tid.

Det var godt vêr og tørr vegbane på ulykkesstaden. Kollisjonen skjedde på ei rett strekning, og fartsgrensa på staden er 80 kilometer i timen.