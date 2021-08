innenriks

– Vi veit ikkje kor lenge det vil vere moglegheit for evakuering, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på ein pressekonferanse tysdag kveld.

Hittil er 374 personar, fordelt på sju flygingar, evakuert frå Afghanistan til Noreg. Framleis er mange nordmenn i landet, dei fleste av dei norske statsborgarar med afghansk bakgrunn. Søreide opplyser at tidsvindauget for evakuering kan vere svært kort.

– Når flyplassen stengjer, vil vi vere utan evakueringsmoglegheiter fordi flyplassen er den einaste trygge vegen ut av Afghanistan, seier Søreide.

Kan ikkje garantere for tryggleiken

Medan det framleis er mange norske borgarar igjen, blir det stadig vanskelegare å ta seg til flyplassen i Kabul. Situasjonen rundt flyplassen er framleis urovekkjande, han er kaotisk og tidvis farleg. Det er no færre som klarer å ta seg inn på flyplassen enn før.

– Vi kan ikkje garantere for tryggleiken i Kabul eller og rundt flyplassen. Kvar og ein må gjere sine eigne tryggingsvurderingar ved reise til flyplassen, seier utanriksministeren, og legg til:

– Noko av bekymringa ved stenging av flyplassen er at den kaotiske situasjonen blir endå meir kaotisk på bakgrunn av at fleire vil ta seg til flyplassen, seier Søreide.

Ho seier at det ikkje er nokon garanti for at norske styresmakter klarer å hjelpe alle norske borgarar i landet.

Over 20 afghanske barn evakuert til Noreg

Av dei 374 personane som er evakuerte til Noreg, er over 20 av dei einslege, afghanske barn. Mange av dei er under fem år, opplyser justisministeren Monica Mæland (H).

– Utgangspunktet for denne situasjonen var ein førespurnad til Justisdepartementet frå Kabul om barn som var åleine på feltsjukehuset. Det vart gjort forsøk på å finne foreldre, men det lykkast ikkje, seier Mæland.

Utstyr kan bli liggjande igjen

Etter planen skulle det norskleia feltsjukehuset bli ståande på flyplassen i Kabul etter at dei internasjonale styrkane hadde forlate Afghanistan, men føresetnadene er dei siste dagane endra etter at Taliban har sett 31. august som absolutt siste frist for all militært nærvær i landet.

På spørsmål om evakueringa av det norske feltsjukehuset og om regjeringa då også evakuerer alt tilhøyrande utstyr, svarer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at ei avgjerd ikkje er teken rundt denne problemstillinga.

– Ei avgjerd omkring det er veldig situasjonsbetinga, seier han på spørsmål frå NTB.

(©NPK)