Over 100 nye smitta registrert i Bergen: – Ser konsekvensen av fadderveka

innenriks

101 nye smitta er meir enn dobbelt så mange som dagen før, då talet var 49.

Bergen slit med høge smittetal, noko som bekymrar smittevernoverlege Egil Bovim.

– Dei høge tala kan vere eit resultat av at dagens smittetal er basert på testar som er tekne over fleire dagar. Vi er uansett bekymra for situasjonen, og vi byrjar no for alvor å sjå konsekvensane av fadderveka, seier Bovim.

Han seier at minst 31 smittetilfelle har tilknyting til fadderveka, og at 34 av tilfella er blant ungdom mellom 20 og 22 år.

– Vi har tett dialog med studiestadene om situasjonen, seier Bovim.

3.199 personar testa seg i Bergen måndag. Så langt har 8.649 personar fått påvist koronasmitte i kommunen.

