Ny rapport om omstridd ugrasmiddel: Ikkje kreftframkallande

Glyfosat finst i mellom anna ugrasmiddelet Roundup, som blir produsert av det amerikanske selskapet Monsanto.

I Noreg er preparat med glyfosat blant dei mest brukte plantevernmidla. Det største bruksområdet er bekjemping av kveke i korndyrking, skriv Nationen.

Den 15. juni i år vart ein ny rapport om ugrasmiddelet glyfosat oversendt styresmaktene i EU. I eit samandrag av den 11.000 sider lange rapporten, blir det slått fast at glyfosat ikkje er kreftframkallande. Gjennom EØS-avtalen har Noreg implementert EUs regelverk for plantevernmiddel.

I 2015 konkluderte det internasjonale byrået for kreftforsking (IARC) med at glyfosat truleg er kreftframkallande. Det sette i gang ein debatt om middelet skulle totalforbydast eller ikkje. Etter lange diskusjonar vart glyfosat godkjent til bruk i EU, og i Noreg, i 2017. Det vart bestemt at godkjenninga skulle vare fram til 2022.

Prosessen med å vurdere om ugrasmiddelet skal godkjennast på nytt er i gang, og den nye rapporten skal vere med å leggje grunnlaget for vurderinga.

