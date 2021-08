Ny kalddusj for Senterpartiet – medan MDG fossar fram

innenriks

I augustmålinga, som Sentio har utført for Nettavisen, får Sp ei oppslutning på 13,2 prosent.

– Dette er den dårlegaste Sp-målinga på eitt år, konstaterer Martin Stubban hos Sentio.

Dei siste to vekene har Senterpartiet falle markant på ei rekkje målingar. På ei nasjonal måling før helga vart Sp målt til berre 11,3 prosent, nesten ei halvering sidan nyttår.

MDG på frammarsj

Derimot får Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) vind i segla med ein framgang på 2,2 prosentpoeng til 7,2 prosent. Dersom dette blir valresultatet, vil MDG få ei stortingsgruppe med heile 14 representantar til hausten.

MDG-leiar Une Bastholm augnar moglegheita for eit heilt anna raudgrønt regjeringsalternativ.

– Denne målinga viser at Ap, SV og MDG kan få fleirtal, med støtte frå Raudt, i staden for å gi klimafiendtlege Sp regjeringsinnverknad, seier ho til Nettavisen.

Både SV og Raudt går fram til 8,8 prosent for SV (+1,8 prosentpoeng) og 5,4 prosent for Raudt (+ 0,6).

To alternativ for Støre

Også Johan Giertsen frå nettstaden Poll of polls peikar overfor NTB på at Ap-leiar Jonas Gahr Støre i realiteten kan velje mellom to regjeringsalternativ som begge har fleirtal:

Ap, Sp og SV gir 86 mandat, medan Ap, SV, MDG og Raudt har knappast mogleg fleirtal med 85 mandat.

– Kven hadde trudd dette for berre ei veke sidan, seier Giertsen, som samanliknar valkampen i år med eit sykkelløp.

I Sentio-målinga får Arbeidarpartiet ei oppslutning på 23,9 prosent, det same som i junimålinga.

– Håplaust for Erna

Samtidig går Høgre kraftig tilbake med ein nedgang på 2,8 prosentpoeng til 19,1 prosent.

– No ser det håplaust ut for attval for Erna Solberg, seier Sentio-analytikar Martin Stubban til Nettavisen.

Også Frp fell med 0,3 prosentpoeng til 9,8 prosent.

Både Venstre og KrF hamnar igjen så vidt under sperregrensa med høvesvis 3,8 og 3,9 prosent oppslutning. Begge partia får likevel ein framgang på høvesvis 1 og 0,6 prosentpoeng.

I målinga er 1.000 personar spurde om kva dei ville stemt viss det var stortingsval i morgon. Feilmarginane ligg mellom 1,3 og 3,0 prosent.

Ap størst i nord

Tysdag viser målingar som InFact har utført i Nord-Noreg for NRK, at Sp heller ikkje lenger er størst i nord.

Der har Ap vunne tilbake tapt terreng og er no det klart største partiet.

I målinga får Ap 24,4 prosent i Nordland, 24,6 i Troms og 26,2 i Finnmark.

Sp får 21,3 prosent i Nordland, 20,6 i Troms og 15,2 i Finnmark. Trass nedgangen er det likevel eit solid oppsving frå stortingsvalet for fire år sidan.

Også dei andre partia på raudgrøn side, SV, Raudt og MDG, går fram i målinga, medan Høgre går markant ned, og Frp er i fritt fall med ein samla nedgang på 5,8 prosentpoeng.

615 personar frå Nordland, 626 frå Troms og 641 frå Finnmark har delteke i målinga. Feilmarginen er på pluss/minus 3,9 prosentpoeng.

(©NPK)