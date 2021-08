Journalist Anders Hammer har reist inn i Afghanistan

innenriks

– Det var vanskeleg å komme inn i landet, og eg ønskjer ikkje å forklare korleis eg fekk det til, anna enn at eg fekk masse hjelp, skriv Anders Hammer i ein e-post til Journalisten.

Han stadfestar at han nyleg reiste inn i Afghanistan, der Taliban har teke makta etter ein lynoffensiv. Det norske utanriksdepartementet har bede alle nordmenn om å forlate landet og jobbar for tida med å evakuere norske borgarar. Førre veke kom òg NRK og TV 2s korrespondentar tilbake til Noreg etter å ha vorte evakuerte frå Kabul.

Hammar har tidlegare budd i Afghanistan i seks år og har skrive fleire bøker og laga ei rekkje dokumentarar frå landet.

– Eg kjenner eit moralsk ansvar for å vere til stades og arbeide i Afghanistan no, seier Hammer.

Han seier at han er i landet for dokumentere utviklinga og skildre ho for andre som ikkje er der.

