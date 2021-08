Fly frå Kabul med 157 personar om bord har landa på Oslo lufthamn

innenriks

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) seier til NRK at Noreg vil halde fram evakueringa så lenge flyplassen utanfor Kabul er open, og at UD held fram arbeidet med full styrke.

– Eg vil likevel igjen understreke at dette er eit svært krevjande arbeid i ein kaotisk og tidvis farleg situasjon, og det er ingen garanti for at vi greier å hjelpe alle norske borgarar som ønskjer bistand i denne omgangen, seier Søreide.

Veit ikkje kor mange som ventar

Dei evakuerte har komme til Noreg fordelt på sju flygingar. Tilsette ved ambassaden og dei lokalt tilsette, og dessutan familiane deira, er blant dei som er henta ut.

– Det er vi veldig letta og glade for, fordi dei er i ein utsett situasjon, seier Søreide.

Ho har ikkje nokon total oversikt over kor mange som skulle vore evakuert og som framleis ventar på å komme seg ut. Men UDs døgnbemanna operative sentral i Oslo har kontakt med alle som er på flyplassen eller i nærleiken, og dei arbeider med å hjelpe dei med utreisemoglegheiter og korleis dei skal forhalde seg på utsida av flyplassen.

Medarbeidarar på flyplassen

Utanriksdepartementet har fem medarbeidarar på flyplassen i Kabul som no har avløyst ambassadør Ole Andreas Lindemann.

– Vi samarbeider tett med Forsvaret, politiet, utlendings- og helsestyresmaktene om alt frå ID-kontroll til mottak når dei reisande frå Kabul kjem til Noreg. Vi har òg eit godt samarbeid med georgiske styresmakter som hjelper når flya våre landar i Tbilisi, seier Søreide.

Ho seier Noreg og fleire andre Nato-allierte land har bede USA om å halde fram operasjonen slik at ein får moglegheit til å evakuere så mange som mogleg.

– Vi veit ikkje veit kor lenge flyplassen vil vere open og evakuering vil vere mogleg. Tidsvindauget kan vere kort, seier utanriksministeren.

– Vi er framleis svært bekymra for situasjonen rundt flyplassen, som er kaotisk og farleg. Nokre fleire klarer likevel å komme inn på flyplassen no, seier ho, og ber endå ein gong norske borgarar og personar med opphaldsløyve om å melde seg på reiseregistrering.no og ta kontakt med UD om dei ønskjer bistand.