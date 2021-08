Bane Nor dømd på alle punkt etter Filipstad-ulykka – får bot på 10 millionar

innenriks

– Ungdommane vart i tingretten hengde ut feilaktig for å ha skuld i eiga ulykke. Lagmannsretten gjer det klinkande klart at ungdommane ikkje kan klandrast. Dei hadde ikkje moglegheit til å skjønne kor farleg dette er. Det betyr at ulykka eine og åleine er Bane Nors ansvar, seier advokat Sven Knagenhjelm, bistandsadvokat for dei fornærma etter Filipstad-ulykka.

Bane Nor er domfelt på alle punkt – òg for aktlaust drap og aktlaus kroppsskade – etter dødsulykka på Filipstad for to og eit halvt år sidan. Borgarting lagmannsrett finn ikkje grunnlag for å plassere straffansvar hos enkeltpersonar, men Bane Nor blir dømd til ei føretaksstraff på 10 millionar kroner, ifølgje dommen som vart kunngjord tysdag.

Dommarane ramsar opp ei rekkje tryggingstiltak som var manglande og for dårleg halde ved like, og slår fast at det var desse unnlatingane som forårsaka ulykka på Filipstad.

Død på staden

– Klientane mine er sjølvsagt veldig tilfreds med domsresultatet, seier Knagenhjelm. Han kan ikkje uttale seg om innhaldet i ein utanrettsleg avtale om økonomisk kompensasjon som blei inngått med dei etterlatne og ein av dei fornærma før rettsprosessen starta.

Even Warsla Meen (15) vart erklært død på staden etter at han fekk straum i seg frå ein køyreleidning som førte 15.000 volt. Den 16 år gamle kjærasten hans og ein 15 år gammal kamerat vart kritisk skadde i ulykka, men overlevde.

Dei to er begge merkte for livet av skadane dei pådrog seg etter å ha teke seg over eit gjerde og inn i tunnelmunningen kalla Strupen. Inne i tunnelen klatra dei opp på taket til eit gammalt, nedslite og overtagga togsett.

Det ungdommane ikkje visste, var at det framleis gjekk straum i kontaktleidningen inne i Strupen.

Aktor: Godt fornøgd

– At denne ulykka skjedde, kan berre forklarast ved Bane Nors unnlating av å sørgje for tilstrekkelege barrierar, særleg ved å la eit tog som det var lett å klatre på, bli ståande «forlatt» under spenningssett kontaktleidning i den mørklagde Strupen over lang tid, utan tilsyn eller tilstrekkeleg køyretøy- og områdesikring, skriv lagmannsretten.

Statsadvokat Kristin Røhne har fått medhald i det mest vesentlege av merknadene sine for retten og seier til NTB at ho er godt fornøgd med at domstolen er samd med henne.

– Eg meiner vi fekk eit riktig resultat, i motsetning til kva vi fekk i tingretten, ved at ein ikkje berre kan styre ansvaret for denne hendinga over på ungdommane, seier ho.

Bane Nor vart i tingretten dømd for brot på jernbanelova og tryggingsforskrifta, men frifunnen for aktlaust drap og aktlaus kroppsskade.

Både påtalemakta og Bane Nor anka til lagmannsretten.

Bane Nor vurderer anke

– Ulykka på Filipstad er djupt tragisk og pregar framleis Bane Nor, strekar forsvararen til selskapet under, advokat Per Sigvald Wang, til NTB.

Han seier det har vore viktig å få synet til retten på dei prinsipielle spørsmåla rundt Bane Nors ansvar for sikring og «allmennhetens ansvar for å respektere de sikringstiltakene som finnes». Han er overraska over at domstolen òg finn grunn til å domfelle for aktlaust drap og aktlaus kroppskrenking.

– No har vi nettopp fått dommen og skal vurdere premissane til domstolen grundig. Det er derfor for tidig å svare på om noko skal ankast vidare til Høgsterett, seier han.

Sjølv om ulykka skjedde som følgje av vala og handlingane til ungdommane, meiner lagmannsretten at dei ikkje ville ha klatra opp på taket av toget viss dei hadde forstått at det var straum i kontaktleidningen og risikoen ved dette.

Bota på 10 millionar kroner er den same som tingretten kom fram til. I dommen frå lagmannsretten blir det lagd vekt på at «saken gjelder alvorlige forhold, og at boten bør være så høy at den gir en betydelig preventiv effekt».