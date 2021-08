33 Extinction Rebellion-aksjonistar har fått førelegg

innenriks

Det opplyste Oslo politidistrikt til NTB i 12.30-tida tysdag.

Kvart av førelegga er på 13.000 kroner. Totalt er det dermed skrive ut førelegg for til saman 429.000 kroner til aksjonistar frå Extinction Rebellion etter aksjonane i Oslo måndag og tysdag.

Måndag aksjonerte gruppa utanfor Olje- og energidepartementet, i Majorstukrysset og på Ankerbrua ved Grünerløkka i Oslo. Totalt vart 48 personar henta inn eller arrestert under desse aksjonane.

Dekkjer ikkje heile førelegget

Talsperson Christian Hansson i Extinction Rebellion seier at aksjonistane er ansvarlege for sine eigne førelegg, og at dei sjølv vel om dei vil vedta dei eller ikkje.

– Extinction Rebellion i Noreg, Sverige og Danmark har likevel drive innsamling via sosiale medium og nettsidene våre til ei solidaritetskasse, og vi skal ta frå den så langt kassen rekk. Aksjonistane kan likevel ikkje vente å få dekt heile førelegget, seier Hansson.

Fekk bøter på over 1 million kroner

Tysdag sperra gruppa krysset Frederiks gate/Karl Johans gate ved Slottet i Oslo. I 12.30-tida skreiv Oslopolitiet på Twitter at dei har gitt pålegg til aksjonistane om å flytte seg. Fleire av aksjonistane nekta å flytte seg, og i 13-tida var 25 aksjonistar arresterte.

Extinction Rebellion-aksjonistar har òg møtt opp utanfor Klima- og miljødepartementet tysdag.

Hansson seier at gruppa er førebudd på at det vil komme endå fleire førelegg, og at fleire vil bli henta inn under aksjonane dei har planlagt vidare denne veka.

– I samband med aksjonane vi hadde for eit år sidan, fekk vi åtte bøter for til saman i overkant av 1 million kroner, og aksjonane vi held på med no, er mykje større enn då. Det er framleis berre tysdag, seier Hansson.

