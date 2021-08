Sjukepleiar i Trøndelag meldt for journalsnoking

innenriks

No beklagar sjukehusdirektøren, skriv Trønder-avisa.

Då kvinna, som sjølv er tilsett ved sjukehuset, vart pasient i samband med svangerskap var ho inne til fleire kontrollar og undersøkingar i forkant av fødselen. Snokinga i journalen hennar vart gjord etter at ho hadde vore på ei gynekologisk undersøking.

Kvinna oppdaga snokinga då ho kravde innsyn i loggen til sin eigen journal. Der kom det fram at ein sjukepleiar hadde gått gjennom alle journalnotat sidan 2004.

Ho hadde på førehand bede om at den aktuelle sjukepleiaren ikkje skulle ha noko med pasientforløpet hennar å gjere og heller ikkje få informasjon om henne som pasient.

– Det kjennest som eit digitalt overgrep, og det gjer noko med meg. Etter at eg oppdaga dette har eg vore veldig prega av det som skjedde, seier ho til Trønder-avisa.

Sjukehusdirektør Tor Åm i Helse Nord-Trøndelag seier han ønskjer å beklage overfor pasienten og seier han er lei seg for at sjukehuset ikkje i tilstrekkeleg grad har oppfylt ønska hennar og følgt opp saka slik ho forventa. Han ønskjer ikkje å seie noko om kva slags reaksjonar journalsnokinga har ført til for den tilsette.

(©NPK)