Siv Jensen har fått ny jobb

Engasjementet varer i tre år, opplyser Jensen til VG.

– Eg har tenkt mykje over kva eg skal gjere til hausten, no som eg ikkje har teke attval på Stortinget. Eg har fått ein del spennande tilbod, men dette her kunne eg ikkje seie nei til, seier ho.

Fram til 31. juli hadde 41 personar mista livet i trafikken, medan 51 personar mista livet i drukningsulykker. Styresmaktene har ein visjon om at null personar skal mista livet i trafikkulykker, og Jensen seier at det same er målet deira når det gjeld sjøen.

– Vi skal byggje Trygg Trafikk på vatnet. Dei greidde å samle kreftene som hadde innverknad på utviklinga av trafikk og tryggleik på vegane og skal ha mykje av æra for den betra tryggleiken vi ser på vegane, seier leiar Rikke Lind i Redningsselskapet.

