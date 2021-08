Sikta blir framstilt for varetektsfengsling for drapsforsøk i Sandnes

innenriks

Fengslingsmøtet finn stad i Sør-Rogaland tingrett klokka 12.30 måndag.

– Mannen blir kravd varetektsfengsla i fire veker med brev-, besøksforbod og medieforbod, og dessutan to av vekene i full isolasjon av omsyn til etterforskinga. Bakgrunnen for at vi ber om varetektsfengsling er fare for tap av bevis og gjentakingsfare, seier politiadvokat Cathrine Monsen.

Kvinna er den fråseparerte kona til sikta, opplyste forsvararen hans, advokat Anne Kroken til NTB i helga. Dei første avhøyra av han vart gjennomført søndag.

– Vi har òg gjennomført eit innleiande avhøyr av den fornærma kvinna, seier Monsen, som ikkje ønskjer å gå i detaljar om kva som kom fram under avhøyra av omsyn til etterforskinga.

Mannen, som er i 30-åra, skal ha innrømt å ha påført kvinna grov kroppsskade, men har ikkje erkjent straffskuld for drapsforsøk.

Politiet opplyser at dei har gjennomført avhøyr av fleire vitne, og seier dette arbeidet vil halde fram.

