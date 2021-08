innenriks

I same periode vart det gjennomført vel 1.500 testar, opplyser Trondheim kommune.

– Gjennom helga har vi erfart at mange ikkje møter opp til bestilt time. Det er viktig at bestilte timar som ikkje blir nytta, blir avbestilte så fort det lèt seg gjere slik at andre kan nytte seg av timen, heiter det på nettsidene til kommunen.

Samtidig blir det jobba med å få på plass eit betre tilbod med hurtigtesting for barn og unge i skule og barnehage.

