– Så vidt eg veit, går det bra, sa kongen til TV 2 då han debarkerte kongeskipet saman med dronning Sonja for å markere at sommarsesongen med skipet er over.

I helga vart det kjent at den 17 år gamle prinsessa hadde testa positivt for koronavirus. Ho er isolert heime på Skaugum. Nær 30 elevar ved skulen til prinsessa, Elvebakken vidaregåande skule i Oslo, er koronasmitta.

