Nesten to av tre av dei 1.628 personane som er registrerte smitta i Oslo dei siste to vekene, er under 30 år gamle.

Smittetala er høgast i Alna bydel, som har eit smittetrykk på 416 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Bydelen registrerte 25 nye smitta det siste døgnet.

Deretter følgjer Stovner med 384 og Søndre Nordstrand med 383. Smittetrykket er lågast i bydelane Ullern og Nordstrand, der tala er høvesvis 127 og 145.

