Ølen Betong får ikkje føre hysj-vitne

innenriks

– Vitna med tilknyting til Etterretningstenesta verkar svært sentral i saka, men lagmannsretten har lagt til grunn at han var tilsett i Etterretningstenesta og derfor har teieplikt, seier advokat Hanne Kristin Skaarberg Holen, som saman med advokat John Christian Elden representerer to Ølen Betong-selskap i erstatningssaka dei har reist mot staten.

– Rolla hans er veldig godt dokumentert i saka, noko som mellom anna kjem fram av etterforskingsdokument Frode Berg har late oss leggje fram som bevis i saka vår, seier ho til NTB.

Frode Berg skal vitne

Ankesaka til Ølen Betong Gruppen og Ølen Betong LLC starta i Borgarting lagmannsrett måndag og skal etter planen takast opp til doms fredag.

Administrerande direktør Atle Berge og maskinførar Kurt Stø, som hevdar dei vart utsette for rekrutteringsforsøk frå norske etterretnings- og tryggingstenester, skal forklare seg tysdag. Deretter skal den spionasjedømde, tidlegare grensekommissæren Frode Berg i vitneboksen.

Utanriksministeren slepp

– Det som er nytt og spektakulært i denne runden, er at vi i dag har lagt fram detaljert informasjon om etterforskinga til den russiske tryggingstenesta av Frode Berg-saka. Det viser mellom anna at det er dei same som etterforska forgreininga til Frode Berg-saka til norske verksemder i Sør-Varanger, som tok Atle Berge inn til avhøyr, seier Holen.

Av vitna på bevisoppgåva til saksøkjarane, kjem heller ikkje utanriksminister Ine Eriksen Søreide for å gi retten sitt vitneprov.

– Ho var kalla inn som forsvarsminister og dermed øvste ansvarlege for etterretninga i den relevante perioden. Staten kravde bevisavskjering på grunn av teieplikt, og fekk medhald i det, seier Holen.

(©NPK)