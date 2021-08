Vindkraft-strid i storkammer

innenriks

Både reineigarane og selskapa bak vindkraftutbygginga på Fosenhalvøya har anka dommen til lagmannsretten. Der blir Fosen Reinbeitedistrikt, Sørgruppen og Nordgruppen, tilkjent 90 millionar kroner fordi domstolen kom til at Storheia er tapt som beiteområde på seinvinteren og at reineigarane derfor må gå over til vinterfôring.

Då den vart overført til ordinær drift i 2020, var Storheia vindpark Noregs største med 80 turbinar.

Spesielt viktig

Høgsterett har bestemt at saka skal behandlast i storkammer. Den kjem opp onsdag skal gå føre seg i heile fem rettsdagar.

Storkammer blir brukt når saka er spesielt viktig og inneber at 11 av Høgsteretts 20 dommarar skal behandle ho.

Reineigarane har kjempa mot vindkraftutbygginga på Fosenhalvøya i 15 år. Dei har anka dommen frå Frostating lagmannsrett og vil ha slått fast at konsesjonen til vindanlegget er ulovleg fordi han ikkje har teke tilstrekkeleg omsyn til dei samiske rettane, verken som næringsdrivande eller urfolk, ifølgje Klassekampen.

Konsekvensar

Fosen Vind meiner erstatningssummen er altfor høg og at det er feil rettsbruk. Selskapet meiner på si side at vindkraftutbygginga ikkje har så store negative verknader som det lagmannsretten har lagt til grunn.

Olje- og energidepartementet støttar Fosen vinds anke og trer inn som partshjelpar når saka blir teken opp i Høgsterett. Regjeringsadvokaten meiner lagmannsretten har hatt ei feilaktig forståing av erstatningsreglane og meiner tolkinga deira vil gjere det dyrt å byggje vindkraftverk på område med reindrift i framtida.

