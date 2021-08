Laber slutteinteresse hos attverande røykjarar

innenriks

– Resultata frå undersøkinga vår viser at det kanskje er på tide å betre leggje til rette for ein overgang frå livsfarlege tobakksprodukt til mindre skadelege produkt, som e-sigarettar og snus, seier tobakksforskar Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Han er ein av forfattarane bak ein artikkel om slutteinteressa blant attverande røykjarar. Den er mellom anna basert på ei ny undersøking blant vel 800 røykjarar, med fire indikatorar for slutteinteresse: Ønske om å slutte, tru på at ein kan bli røykfri, faktiske planar om ein gong å slutte og tidlegare forsøk på røykjeslutt.

Dette gir ein samla indeks som viser at 31 prosent av røykjarane i undersøkinga viste høg eller svært høg interesse for å slutte å røykje, medan nesten halvparten, 49 prosent, viste låg eller inga interesse av å stumpe røyken. Dei resterande 20 prosentane viste middels interesse. Av desse er mange ambivalent og vippar mellom å ha lyst til både å slutte – og å halde fram.

I tala Helsedirektoratet og Kreftforeningen opererer med, blir det oppgitte å vere mellom 60 og 70 prosent som ønskjer å slutte, men desse tala inkluderer røykjarar som er ambivalente og usikre.

Fleire fordeler enn ulemper

Ifølgje den nye undersøkinga har kvar fjerde røykjar aldri prøvd å slutte, trass alle tiltak og informasjon om helserisikoane det inneber å halde fram. 80 prosent av daglegrøykjarane har prøvd å slutte å røykje før, og berre 46 prosent av dei ser for seg ei heilt røykfri framtid.

Ifølgje Lund handlar røykjevanar mykje om identitet, det å vere sosial, og ha gledesfylte opplevingar, ikkje berre nikotinavhengnad. At du røykjer, kva du røykjer, korleis du røykjer og kven du vel å røykje saman med, blir brukt for å kommunisere kven du er. Det er ikkje så lett å gi slepp på.

Då hjelper det ikkje med eit nikotinplaster eller ein tyggis som dekkjer ein fysisk avhengnad. Det må ei betre erstatning til.

– Eg har i mange år sett på alternativ som å byte til mindre farlege produkt, som snus og e-sigarettar. Eg finn at fordelane ved å leggje til rette for ein overgang til noko som er mindre helseskadeleg, er langt fleire enn ulempene. Men her er det mange kjensler og meiningar, seier Lund.

Helserisiko ved e-sigarettar, som passiv innanding av nikotin, er dokumenterte av FHI og eitt av argumenta mot tilrettelegging. Norske styresmakter og Kreftforeningen er òg spesielt opptekne av signaleffekten overfor barn og unge om ein opnar opp for e-sigarettar og snus.

Motstridande

Helseminister Bent Høie (H) fekk støtte frå Kreftforeningen då han tidlegare i sommar tok til orde for å heve aldersgrensa på e-sigarettar til 25 år og å utvide røykjeforbodet til å gjelde i bilar der barn er passasjer, på utandørs leikeplassar, haldeplassar og idrettsområde. Det vart òg foreslått å forby smakstilsetningar i e-sigarettar, fordi det kan bidra til at unge prøver e-sigarettar. Her er likevel forskinga sprikjande.

– Ingenting tyder på ein oppgang i bruk av e-sigarettar blant ungdom i Noreg. Og det å skulle tillate sigarettar med tobakk og nikotin i sju år før ein skal få bruke eit mykje mindre skadeleg produkt, gir lita meining, seier Lund.

Kreftregisteret har slått fast at røykjeslutt er beste måte å bremse talet på lungekreftpasientar på dei neste åra, og Kreftforeningen ønskjer at fleire får tilbod om røykjeslutt.

Røykjesluttpiloten i Vestre Viken HF har vist at berre tilbodet/programmet er bra nok, melder røykjarane seg på. Her får deltakarane vel å merke dekt utgiftene til legemiddel for røykjeslutt.

Lund påpeikar at det allereie finst mange kurstilbod til røykjarar som ønskjer å slutte, men utan gratis legemiddel blir dei lite nytta.

– Politikken siktar seg mot eit tobakksfritt samfunn, også utan rekreasjonsbruk av nikotinprodukt. Det ville kanskje vore det beste, men eg trur aldri vi kjem dit. Nikotin har for mange positive effektar for dei brukarane som er att, som at det er oppkvikkande og stimulerande. Det er meir realistisk med skadereduksjon, seier Lund.

Fakta 1:

* Tobakksvarer er varer som kan røykjast, snusast eller tyggjast, og som heilt eller delvis består av tobakk. Vanlegast er sigarettar, sigarar, røykjetobakk, snus og skrå.

* Tobakkssurrogatar er produkt som etter bruksmåte svarer til tobakksvarer, men som ikkje inneheld tobakk. Det inkluderer elektroniske sigarettar og behaldarar for e-væske, både med og utan nikotin, og dessutan urtebaserte røykje- og snusprodukt, med og utan nikotin.

* Noreg forbyr innførsel, sal og omsetjing av nye tobakks- og nikotinprodukt, men frå 1. juli 2021 kan ein søkje om godkjenning for enkeltprodukt, bortsett frå e-sigarettar og vasspipetobakk.

* Stortinget vedtok i desember 2016 å oppheve forbodet mot sal av e‑sigarettar med nikotin, men endringane trer først i kraft i første halvdel av 2022.

* Nikotinhaldige produkt som nikotintyggjegummi og -plaster er halde unna forbodet fordi det blir klassifisert som legemiddel til røykeavvenning.

* Nikotinhaldige e-sigarettar kan òg importerast til privat bruk som røykjeavvenningsprodukt.

* Reine urteblandingar, som er tobakks- og nikotinfrie, er lov å selje. Dette er til dømes urtesigarettar, snusprodukt som består av te, mais, ginseng og liknande eller urteblandingar til vasspipe.

* Urteblandingane er framleis rekna som tobakkssurrogatar og omfatta av tobakksskadelova, med mellom anna reklame- og oppstillingsforbod. Grunngivinga for dette er eit ønske om å ikkje normalisere bruk av slike produkt generelt, og særleg avgrense signaleffekten overfor barn og unge.

(Kjelder: Helsedirektoratet, Lovvedtak Stortinget )

Fakta 2:

* Røyking er den viktigaste årsaka til sjukdom og for tidleg død som lèt seg førebyggje.

* Delen røykjarar i befolkninga har vorte kraftig redusert dei siste tiåra.

* Noreg kom på femteplass på rangeringa The Tobacco Control Scale 2019 in Europe, men gjorde det svært dårleg i underkategoriane røykjesluttbehandling og bruk av offentlege midlar for å kjempe mot tobakksbruk.

* Nedgangen er ei følgje av at færre unge har byrja å røykje og at etablerte røykjarar har slutta å røykje.

* Det er no fleire tidlegare røykjarar i befolkninga enn aktive røykjarar.

* Om lag 400.000 personar røykjer dagleg, og 400.000 personar av og til, og det er forskjellar på gruppene.

* Den idealtypiske daglegrøykjaren har vorte skildra som ein middelaldrande, skild Framstegsparti-veljar frå Nord-Noreg med kort utdanning, lågt lønt arbeid i industrien eller plassert utanfor arbeidsstyrken.

* Av-og-til-røykjarar kan signalisere ein type kontroll. Forbruket er situasjonsbestemt, oftast saman med andre, typisk i samband med fest i helgane. Å velje ein røyk av og til kan vere ein positiv markør for individualitet, attraktivitet, nyting og fridom.

* Røyking har dei siste tiåra både fått eit negativt symbolinnhald, og brukargruppa har gjennomgått ei sosial deklassering, slik at røyking har vorte åtferd utført i eit stadig meir tobakksfiendtleg normklima.

(Kjelder: Lund, K.E. og Sæbø, G. (2021). Slutteinteresse hos dei røykjarane som er att: indikatorar, delar og implikasjonar for tobakkspolitikken)

