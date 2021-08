WWF: Usikker framtid for norsk gass – Noreg kan tape enorme summar

innenriks

WWF opplyser at dei har sett på korleis framtida kjem til å sjå ut for norsk gass etter kvart som landa Noreg eksporterer til, aukar eigne klimaambisjonar. 98 prosent av norsk gasseksport går til EU og Storbritannia, som begge har planar om å kutte kraftig i utsleppa framover.

Miljøorganisasjonen har berekna forventa lønnsemd frå felta Aasta Hansteen og Hasselmus for å sjå korleis ein lågare gasspris vil påverke inntektene frå desse felta. WWF skriv at dei har nytta gassprisen i vegkartet frå Det internasjonale energibyrået (IEA) for korleis verda kan nå 1,5 gradersmålet.

– Vi finn at Aasta Hansteen blir eit massivt tapsprosjekt for staten dersom verda lykkast med å nå klimamåla. Det samla tapet for Equinor blir ifølgje WWFs utrekningar 9 milliardar kroner, medan staten går vil gå på eit tap på vanvitige 24,3 milliardar kroner, skriv WWF.

For Hasselmus-feltet, dersom ein følgjer IEAs scenario for å halde temperaturauken under 1,5 grader, vil staten tape 837 millionar kroner, medan selskapa taper 41 millionar kroner.

– Grunnen til at kostnaden for staten er så mykje høgare enn for selskapa kjem av utforminga av oljeskatteregimet, der staten tek ein svært stor del av investeringskostnadene og dermed risikoen for investeringa, skriv WWF.

(©NPK)