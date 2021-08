Vedum og Solberg i spontan debatt på ferjekai

innenriks

– Vi ønskjer å byte ut Frp og Høgre fordi vi meiner dei tek Noreg i feil retning, og så må veljarane ta stilling til det 13. september, sa Vedum då han støtte på statsministeren på ferjekaia i Stord kommune i Vestland.

Med få timars mellomrom besøkjer dei to statsministerkandidatane Hydros aluminiumsverk i Husnes, og tilfella ville ha det til at Vedum skulle hoppe på same ferje som Solberg hoppa av.

Dermed kunne statsministeren gi ein kaffikopp og ei lefse til den politiske konkurrenten sin på kaien, med beskjed om at Vedum treng litt energi viss han skal seie opp EØS-avtalen.

– Veljarane tek no stilling til kven som har den beste politikken for å styre landet framover. Då prøver vi jo alle å argumentere for standpunktet vårt. Eg meiner at EØS-avtalen er viktig, ikkje minst for industri- og næringsutviklinga framover. Eg meiner at når vi får så store investeringar som vi får i Boliden, når Hydro opnar igjen, så har vi lykkast med industri- og næringspolitikken vår, sa Solberg.

– No må du lytte litt

Dei to vart ståande og debattere framfor kameraa til pressefolka som følgjer statsministeren på hennar vestlandstur.

– Sjølvsagt skal vi ha gode avtalar med EU og andre land òg, så er vi usamde om vi skal ha eit norsk EU-medlemskap eller ikkje, sa Vedum.

Som partileiarduellar flest oppstod det litt munnhoggeri, og begge snakka i munnen på kvarandre.

– No må du òg lytte litt, Erna. Ha respekt for at vi har ulike syn. Vi må ta Noreg ut av Acer og EØS, men vi må ha gode avtalar med europeiske land.

– Vi kan ikkje plukke desse krisebæra sånn som Trygve held på med, sa Solberg.

Ho meiner Senterpartiets politikk vil gi betydeleg meir uvisse for næringslivet.

– Utvikl heile landet

Vedum svarte slik:

– Vi har ulike syn på korleis vi skal utvikle alle delar av landet. Sånn som Kvinnherad har jo opplevd sentraliseringspolitikken med full kraft. Og skal vi klare å få opp ny industri, så må vi òg ha levande lokalsamfunn der ein har politi, lokal beredskap og dei grunnleggjande tenestene, sa Vedum.

Han er ikkje bekymra over siste meiningsmåling i VG, som viser veljarflukt frå partiet.

– Målingane går opp og ned. Førre dagen hadde vi ei måling på over 17 prosent, og i går hadde vi ei dårleg ei. Og i morgon kjem det ein veldig god ei som eg har høyrt om no. Enkeltmålingar trur eg vi skal vere litt forsiktige med.

Så drog dei to statsministerkandidatane vidare på sine valkampturar. Vedum gjekk på ferja med retning mot Hydro, medan statsministeren heldt fram vidare i Høgres Erna-buss til besøk på Leirvik skule i Stord.

(©NPK)